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Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 13:53 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 13:53

İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Reisi, mahkumların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkum için ev izni talimatı verdi.

Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi.

İran'da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.

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