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İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye çıktı
Dünya
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye çıktı
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.
AA
09 Mart 2020 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 13:45
CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan skandal sözler: Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor
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