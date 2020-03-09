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Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye çıktı

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 13:45

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