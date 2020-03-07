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Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin nasıl gömüldüğüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

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İHA07 Mart 2020 Cumartesi 13:24 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 13:29

İran’da korona virüsü 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor

İran’da korona virüsü nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.

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