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Dünya

İran'da koronavirüsten 123 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüsten son 24 saatte 123 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı bin 556 oldu.

21 Mart 2020 Cumartesi 12:34 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:34
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