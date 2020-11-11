İran'da koronavirüsten 462 ölüm daha

AA 11 Kasım 2020 Çarşamba 14:31 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 14:31

Sağlık Bakanlığı Sözcüs Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 462 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 780 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 39 bin 664’e vaka sayısının da 715 bin 68’e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 601’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 536 bin 105 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 344 bin 821 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.