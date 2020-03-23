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  • İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Dünya

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 12:55 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:05
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