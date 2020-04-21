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Dünya

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 297'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi.

AA21 Nisan 2020 Salı 13:10 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:25
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 88 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1297 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 297'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 84 bin 802'ye ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 357'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 60 bin 965 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 365 bin 723 olduğunu sözlerine ekledi.

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