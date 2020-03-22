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Dünya

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.

22 Mart 2020 Pazar 12:53 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 12:53
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