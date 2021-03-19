İran'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

AA 19 Mart 2021 Cuma 14:12 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 14:12

İran resmi haber ajansına göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 620 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 757'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 649'a, vaka sayısının da 1 milyon 786 bin 265'e çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 879'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 528 bin 494'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 39 bin 329 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 9 şehrin "kırmızı", 31 şehrin "turuncu", 295 şehrin "sarı" ve 113 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.