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Dünya

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bine yaklaştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 988'e, vaka sayısı ise 120 bin 198'e yükseldi.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 13:19 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 13:19
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İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1806 artarak 120 bin 198'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüs tespit edilen hastalardan 2 bin 705'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 94 bin 464 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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