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Dünya

İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenleri sayısı 8 bin 12'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 13:28 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 13:28
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içinde ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 70 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 8 bin 12'ye ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 134 artarak 160 bin 696'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 125 bin 206 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar 997 binden fazla Kovid-19 testi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Cihanpur, güneydeki Huzistan eyaletinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Buşehr, Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Kazvin ve Rezevi Horasanı eyaletlerinin de yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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