İran'da Kovid-19 sadece Gilan'da 200'den fazla can kaybına neden oldu

AA 08 Mart 2020 Pazar 19:14 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 19:14

İran'dan yayın yapan "Gilkhabar" haber sitesine göre, Gilan Sağlık Müdürü Kurbani, Sağlık Komisyonu olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, "Gilan'da koronavirüsten 200'den fazla kişi öldü. Yaklaşık 900 kişi bu hastalığa yakalanmış durumda." bilgisini verdi.



Kum kentinde virüs bulaşan hastalar için 500 yataklı bir hastanenin tahsis edildiğini belirten Kurbani, Gilan'daki hastaların ise çeşitli hastanelere dağıtılmasını eleştirdi.



Kurbani, Gilan'ın Kovid-19 ile mücadelede yeterli altyapıya sahip olmadığının da altını çizdi.



Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur ise bugün, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde şu ana kadar 194 kişinin öldüğünü ve vaka sayısının 6 bin 566'ya yükseldiğini duyurmuştu.

