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Dünya

İran'da eğitime ilişkin yeni karar: Okula gitme zorunluluğu kaldırıldı

İran Milli Eğitim Bakanı Muhsin Hacı Mirzayi, öğrencilerin okula gitmek zorunluluğunun olmadığını ifade ederek 'Sınıf ortamında eğitim görmek istemeyen öğrenciler televizyon veya sosyal platformları kullanabilirler' dedi.

İHA07 Eylül 2020 Pazartesi 18:30 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 18:30
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İran’da koronavirüs salgınının gölgesinde okullar 5 Eylül tarihinde açılmıştı. İran Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlık protokollerine bağlı kalarak okulların açıldığı ve koronavirüs risk seviyesine göre bazı okullarda eğitimin uzaktan yapılacağı aktarılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Muhsin Hacı Mirzayi yaptığı açıklamada, öğrencilerin okula gitmek zorunda olmadıklarını belirterek, sadece bazı devlet ve özel okulların öğrencilere okula gelme zorunluluğu uyguladığını belirtti. Mirzayi, "Biz hiçbir zaman okula gitmenin zorunlu olduğunu söylemedik. Öğrenciler için önceliğimiz eğitimin sınıf ortamında yapılması. Ancak okula gitmekte bir zorunluluk yok" ifadelerini kullanarak, "Sınıf ortamında eğitim görmek istemeyen öğrenciler televizyon veya sosyal platformları kullanabilirler" dedi.

Uzaktan eğitim için Bakanlık tarafında üretilen "Şad" adlı programdaki sorunların bu hafta giderileceğini aktaran Mirzayi, isteyen her öğrenciye uzaktan eğitim imkanının sağlanacağını vurguladı. Okullarda yüz yüze eğitimin ise aynı şekilde devam edeceğini belirten Mirzayi, öğrenci sayısına bakılmadan isteyen öğrencilere sınıflarda eğitimin verileceğini kaydetti.

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