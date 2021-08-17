İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı kaydedildi

AA 17 Ağustos 2021 Salı 13:30 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 13:30

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 50 bin 228 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 5 bin 163'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 517 bin 243'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 625 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 99 bin 108 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 424'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 786 bin 488'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 27 milyon 380 bin 677 oldu.

- İRAN'DA TOPLAM 20 MİLYON 481 BİN 265 DOZ AŞI YAPILDI

Açıklamada ayrıca ülkede 15 milyon 766 bin 564 kişiye ilk doz aşının, 4 milyon 714 bin 701 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 20 milyon 481 bin 265 doz aşı uygulandığı açıklandı.

