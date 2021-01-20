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Dünya

İran'da Kovid-19 yayılımını artırdı

İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 84 artarak 57 bin 57'ye yükseldi.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:32
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 840'ının hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 57'ye, vaka sayısının ise 1 milyon 348 bin 316'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 214'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 137 bin 812'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 688 bin 732 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 10 kentin kırmızı, 23 kentin turuncu, 163 kentin sarı ve 252 kentin de mavi olarak belirlendiğini söyledi.

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