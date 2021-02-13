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Dünya

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bine yaklaştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74 artarak 58 bin 883'e yükseldi.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 14:08 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 14:08
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 58 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 578'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 883'e, vaka sayısının da 1 milyon 510 bin 873'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 720'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 291 bin 726'ya ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 993 bin 224 olduğunu kaydetti.

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