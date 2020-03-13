İran'da Meşhed Belediye Başkanı ve Başsavcı koronavirüse yakalandı

AA 13 Mart 2020 Cuma 13:06 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 13:06

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Meşhed Belediye Başkanı Kelayi ve Başsavcı Durudi'ye, Kovid-19 teşhisi konuldu.

İranlı iki yetkilinin de durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke İran'da koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.