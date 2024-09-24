İran'da metan gazı patlaması: Ölü sayısı 49'a yükseldi

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Güney Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, eyalete bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde 21 Eylül'de meydana gelen kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

Madende metan gazı patlamasında can kaybının 38'den 49'a yükseldiğini belirten Ahundi, uzun süredir mahsur kalan madenciler için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuç vermediğini aktardı.

Ahundi, "Bu yüzden madende mahsur kalan madencilerin tamamı yaşamını yitirenler arasında sayılıyor. Buna göre, Tebes madenindeki patlamada şu ana kadar 49 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

İKİ BLOKTA METAN GAZI PATLAMASI MEYDANA GELMİŞTİ

Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki kömür madeninde iki blokta 21 Eylül gecesi metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti.

Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Ahundi, dün yaptığı açıklamada son olarak ölü sayısının 38'e yükseldiğini ve mahsur kalan 11 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.