İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5495
  • EURO
    7,0196
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85786.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da milletvekillerinden Ruhani'ye koronavirüsle mücadele için ''karantina'' çağrısı
Dünya

İran'da milletvekillerinden Ruhani'ye koronavirüsle mücadele için ''karantina'' çağrısı

İran'da bir grup milletvekili, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülke genelinde karantina uygulaması çağrısında bulundu.

AA20 Mart 2020 Cuma 16:38 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 16:38
ABONE OL

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, 20 reformist milletvekili, Ruhani'ye hitaben yazdıkları mektupta ülkedeki salgının kontrol altına alınmasına yönelik öneriler sundu.

Ülkede karantina uygulanmasının gereğine dikkati çeken milletvekilleri mektupta, "Halkın hastalığa yakalanma sürecini yavaşlatmak için dönemlik karantina planı uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'da 15 gün boyunca tam olarak karantina uygulanması çağrısı yapan milletvekilleri, 15 gün sonunda kısıtlamaların azaltılarak karantina tedbirlerinin etkinliğinin gözden geçirilmesi önerisinde bulundu.

Karantina tedbirlerine riayet etmeyenler hakkında adli işlem yapılmasını isteyen vekiller, ayrıca valilerin yetkilerinin artırılması ve ihtiyaç duyulan kredilerin sağlanmasının da salgının kontrol edilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, salgının etkili olduğu bölgelerin karantinaya alınması önerilerine uygulamanın daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirterek karşı çıkmıştı. Ruhani, vatandaşların şehirlerin giriş çıkış noktalarında kontrolden geçirildiğini ve şüpheli durumdaki kişilerin sağlık merkezlerine yönlendirildiğini açıklamıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüştü. Tahran yönetimi, Kum kentini karantina altına almaktan kaçınmış ve salgın ülkenin tamamına yayılmıştı.

Ülkede şu ana kadar koronavirüse yakalananların sayısı 19 bini aşarken can kaybı 1433'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan yaklaşık 6 bin 745 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İdlib şehidi Atabey dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler
Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka
İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka

İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.