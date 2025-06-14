Grossi, çevrimiçi katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin yer üstündeki bölümünü imha ettiğini belirten Grossi, ana yakıt zenginleştirme tesisini içeren yer altı bölümüne fiziksel bir saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirtinin olmadığını kaydetti.

Grossi, tesisteki elektrik altyapısının tahrip olduğunu dile getirerek, "Nükleer tesisler hiçbir koşul altında saldırıya uğramamalıdır." dedi.

Nükleer tesislerin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir askeri harekatın İran ve bölge için ciddi sonuçları olacağının altını çizen Grossi, Natanz Nükleer Tesisi sahası dışındaki radyoaktivite seviyesinin değişmediğini, bunun da bu olayın, halk veya çevre üzerinde herhangi bir dış radyolojik etkisi olmadığını gösterdiğini ifade etti.

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"KİMYASAL KİRLENME MEVCUTTUR"

Grossi, "Ancak söz konusu etkiler nedeniyle Natanz'daki tesislerin içinde radyolojik ve kimyasal kirlenme mevcuttur. Başta alfa parçacıkları olmak üzere tesis içinde mevcut olan radyasyon türü, uygun radyasyondan korunma önlemleri ile yönetilebilir durumdadır." diye konuştu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Natanz Nükleer Tesisi'nin alt kısmını yok ettiğini iddia etmişti.

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