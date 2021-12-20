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Dünya

İran'da nükleer santral yakınında patlama

İran'ın Buşehr Nükleer Santrali yakınında patlama meydana geldiği bildirildi.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:49
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İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer santralin yakınında patlama meydana geldiği belirtilirken, yetkililer olayın bir tatbikat olduğunu açıkladı.

Buşehr Vali Yardımcısı Muhammed Taki İrani, devlet medyasına yaptığı açıklamada, bu sabah Buşehr Nükleer Santrali'nin hava sahasında savunma kapasitesinin artırılması amacıyla tatbikat düzenlendiğini söyledi.

Patlamanın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri ve ABD arasında yapılan nükleer müzakereler ve İsrail'in Tahran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerinde bulunduğu bir süreçte meydana gelmesi dikkati çekti.

  • İran
  • patlama
  • Buşehr Nükleer Santrali

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