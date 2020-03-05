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Dünya

Son dakika... İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi

İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi. Salgın sebebiyle ölü sayısı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.

AA05 Mart 2020 Perşembe 13:22 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:46

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini söyledi.

Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, "Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Koronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli." diye konuştu.

Koronavirüsün yolculuklarla yayıldığına dikkati çeken Nemeki, sağlık yetkililerinin yaptığı uyarıların ciddiye alınması çağrısında bulundu, aksi takdirde salgının daha uzun süreceğini ifade etti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi.

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