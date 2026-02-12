İran'da ölü sayısı 7 bini aştı

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki gösterilerde çıkan olaylarda 52 bin 941 kişi gözaltına alındı, 214'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 7 bin 2 kişi yaşamını yitirdi.

Halihazırda 11 bin 730 vakanın daha inceleme aşamasında olduğunu aktaran HRANA, en son ölü sayısını 6 bin 984 olarak paylaşmıştı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.