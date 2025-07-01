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Dünya

İran'da otomobilden cephanelik çıktı

İran'ın Loristan eyaletinde 22 bin mermi taşıyan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 16:38 - Güncelleme:
İran'da otomobilden cephanelik çıktı
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İran devlet televizyonuna göre, Loristan Polis Teşkilatı Komutanı Yahya Elahi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Elahi, alınan istihbarat üzerine yapılan yol kontrolünde 2 otomobil tespit edildiğini kaydetti.

Polisi gören araç sürücülerinin kaçmaya çalıştığını aktaran Elahi, güvenlik görevlilerinin ateş ederek araçları durdurduklarını ve 3 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Elahi, araçlarda yapılan aramada kalaşnikof marka silaha ait 22 bin adet mermi yakalandığını, söz konusu mühimmatın da ülkenin batı kentlerinden güney kentlerine götürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Ele geçirilen mühimmatın ülkede iç karışıklık çıkarmak için kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

İran ile İsrail arasında 12 gün boyunca devam eden saldırı ve misillemeler sürecinde İran içinde ülkenin bazı yerlerine saldırı amacıyla çeşitli özelliklerde insansız hava araçları kullanılmıştı.

Yapılan operasyonlarda binin üzerinde insansız hava aracı ele geçirilmiş, onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

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