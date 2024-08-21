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Dünya

İran'da Pakistanlıları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucunda 28 kişi hayatını kaybetti

Kerbela şehrinde düzenlenen Erbain törenlerine katılmak için İran üzerinden Irak'a doğru giden ve Pakistanlıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucunda 28 kişi hayatını kaybetti.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
İran'da Pakistanlıları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucunda 28 kişi hayatını kaybetti
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Pakistanlıları taşıyan bir otobüs, Yezd eyaletindeki Dehşir-Teft oto yolunda devrildi.

Otobüsün devrilmesi sonucu 28 Pakistanlı yaşamını yitirirken, 14'ü ağır olmak üzere 23 kişi de yaralandı.

KAZA FREN SİSTEMİNDEKİ ARIZDAN KAYNAKLI

Yezd eyaletinin Karayolu Polis Müdürü Albay Haci Dehabadi, uzmanların ilk incelemelerine göre, kazanın aracın fren sistemindeki arızadan kaynaklandığını aktardı.

Otobüste bulunan 51 Pakistanlının Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere İran'a giriş yaptığı belirtildi.

ERBAİN ETKİNLİKLERİ 25 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor. Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 25 Ağustos'ta yapılacak.

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