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Dünya

İran'da patlama: 112 kişi hastaneye kaldırıldı

İran'ın Fars eyaletine bağlı Firuzabad şehrindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 112 kişi fabrikadan sızan zehirli gazlardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 22:38 - Güncelleme:
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İran'ın Fars eyaletinin Firuzabad kentinde sodyum karbonat fabrikasında meydana gelen patlamada 112 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Firuzabad sodyum karbonat fabrikasındaki tanklardan birinde oluşan sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi.

Fars Eyaleti Tıbbi Acil Durum ve Kaza Merkezi Müdürü Muhammed Cevad Muradiyan yaptığı yazılı açıklamada patlama nedeniyle çıkan yangında şu ana kadar 112 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar arasında gazdan zehirlenenlerin de bulunduğunu aktaran Muradiyan, yaralıların Firuzabad Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

İranlı yetkili, yaralılara müdahale için 14 ambulans, 115 acil yardım aracı, bir otobüs ambulans ve bir helikopterin olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Fars Valiliği Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Halil Abdullahi de olay yerinin hızlı bir şekilde tahliye edildiğini, patlama sonucu can kaybı olmadığını ifade etti.

Yangının fabrikanın diğer tanklarına sıçraması ve gaz yayılması nedeniyle Cem-Firuzabad yolu da geçişlere kapatıldı.

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