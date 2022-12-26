İran'da patlama! 65 kişi yaralandı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Doğu Azerbaycan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Bakır Honerber, eyalete bağlı Azerşehr şehrindeki Şehid Selimi Sanayi Bölgesi'nde bir boya fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle patlama olduğunu söyledi.

Olayda 65 kişinin yaralandığını kaydeden Honerber, 22 kişinin tedavisinin olay yerinde yapıldığını, durumu ciddi olan 24 yaralının Azerşehr, Osku ve Tebriz'deki ihtisas hastanelerine, 19'unun da bölgedeki tıp merkezlerine sevk edildiğini aktardı.

İranlı yetkili, patlamaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini, daha sonra detaylı bilgilendirme yapılacağını sözlerine ekledi.

Doğu Azerbaycan'ın Azerşehr şehrinde bulunan Şehid Selimi Sanayi Bölgesi'ndeki 790 üretim biriminde yaklaşık 28 bin kişinin çalıştığı belirtiliyor.