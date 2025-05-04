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Dünya

İran'da patlama meydana gelen limanda arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da patlama meydana gelen limanda arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği duyuruldu.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 17:52 - Güncelleme:
İran'da patlama meydana gelen limanda arama kurtarma çalışmaları sona erdi
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan Kızılay Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son 2 günde herhangi bir yaralı veya hayatını kaybetmiş kişiye ait kalıntıya rastlanmaması nedeniyle, cumartesi akşamı itibarıyla arama ve kurtarma çalışmaları sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kayıp yakınlarından onlarca kişi dün, patlamada kaybolan yakınlarının akıbetinin belirlenmesi talebiyle limanın girişinde toplanmıştı.

İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e çıktığını açıklamıştı.

Şu ana kadar DNA testiyle kimlikleri tespit edilen 46 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edilmişti.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin yaralandığı patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.

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