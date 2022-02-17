İran'da patlama sonrası çöken binada 9 kişi öldü

Tahran Kızılay Müdürü Şahin Fethi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayla ilgili bilgi verdi.
Fethi, "Dün akşam saatlerinde Tahran'ın Ribat Kerim Semti'ndeki Şirin Mahallesi'nde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Patlama sonrası çöken binada 9 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı." dedi.
Sabah saatlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiğini dile getiren Fethi, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz nedeniyle meydana geldiğini kaydetti.