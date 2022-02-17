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Dünya

İran'da patlama sonrası çöken binada 9 kişi öldü

İran'ın başkenti Tahran'da 3 katlı bir binada meydana gelen patlamanın ardından binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 09:02 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:04
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Tahran Kızılay Müdürü Şahin Fethi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayla ilgili bilgi verdi.

Fethi, "Dün akşam saatlerinde Tahran'ın Ribat Kerim Semti'ndeki Şirin Mahallesi'nde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Patlama sonrası çöken binada 9 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı." dedi.

Sabah saatlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiğini dile getiren Fethi, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz nedeniyle meydana geldiğini kaydetti.

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