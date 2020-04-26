İran'da prematüre bebek koronavirüsü yendi

IHA 26 Nisan 2020 Pazar 14:00 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 14:00

İran’da Yazd şehrinde geçtiğimiz Mart ayında 800 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen ve koronavirüse yakalandığı belirtilen bebeğin virüsü yendiği açıklandı. Sadugi Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doktor Mahmud Nuri Şadkam, bebeğin annesinin de koronavirüs taşıdığını ve bebeğe yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından tedavilerine başlandığı belirtti. Bebeğin ve annesinin koronavirüsü yendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Dr. Şadkam, "İnsanlar koronavirüsün bulaşmasını önlemek için sosyal mesafe kurallarına uymalı" uyarısında bulundu.

Bebeğin şu anda 1 kilo 200 gram ağırlığında olduğunu ifade eden Şadkam, "Bu gelişmenin büyük bir bölümü hemşirelerin ve doktorların çabalarının sonucu" dedi.

Öte yandan, İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 710’a yükselirken, vaka sayısı 90 bin 481 olarak açıklandı.