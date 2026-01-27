İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4012
  • EURO
    51,569
  • ALTIN
    7106.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da protesto bilançosu ağır: 6 binden fazla ölü
Dünya

İran'da protesto bilançosu ağır: 6 binden fazla ölü

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybı arttı.

IHA27 Ocak 2026 Salı 10:29 - Güncelleme:
İran'da protesto bilançosu ağır: 6 binden fazla ölü
ABONE OL

ABD Merkezli İnsan Hakları Aktivistleri, İran'daki protesto baskısında 6 bin 126 kişinin öldüğünü ve 41 bin 800 kişinin ise tutuklandığını duyurdu.

Açıklamada hayatını kaybedenler arasında en az 5 bin 777 protestocu, 214 güvenlik gücü, 86 çocuk ve gösteri yapmayan 49 sivilin bulunduğunu aktarıldı.

İRAN'DA İLK RESMİ ÖLÜ SAYISI "3 BİN 117" OLARAK AÇIKLANMIŞTI

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, ülke genelinde hayat pahalılığı ile başlayan son olaylara ilişkin ilk resmi ölü sayısını 22 Ocak'ta açıklamıştı. Açıklamada, son olaylarda toplam 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerin 2 bin 427'sinin "şehit" olarak adlandırıldığı kaydedildi. Geriye kalan 690 kişinin de terörist, silahlı isyancı ya da dosyasının incelemede olduğu ifade edildi.

  • protestolar
  • hükümet
  • kayıp

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.