İran'da protestolar çatışmaya dönüştü! Bir albay hayatını kaybetti

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Sehne ilçesinde "silahlı isyancılarla" güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratının Sehne ilçesindeki sorumlusu Albay Nadir Beyrami'nin öldürüldüğü belirtildi.

Sehne Kaymakamı Cihanbahş Zengene Tebar olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kirmanşah'ın doğusundaki Sehne ilçesinde bir tören sırasında "bazı silahlı isyancıların" güvenlik güçlerine saldırdığını ve saldırıda Albay Beyrami'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı yetkili, saldırganların olayın hemen ardından yakalandığını ve yargı yetkililerine teslim edildiğini aktardı.

İRAN'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN ÇOCUĞUN CENAZESİ YÖNETİM KARŞITI PROTESTOYA DÖNÜŞTÜ



Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, saldırıda yaşamını yitiren çocuğun cenazesine katılan yüzlerce kişi ülke yönetimini ve yetkilileri protesto etti.

İze kentinde 16 Kasım'da düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik güçleri tarafından düzenlendiğini öne süren göstericiler ülke yönetimi ve yetkililer aleyhinde sloganlar attı.

Görüntülerde, saldırıda hayatını kaybeden çocuğun annesi Zeyneb Mevlayi'nin "saldırının teröristler değil, güvenlik güçleri tarafından düzenlendiğini" söylediği bir bölüm de yer aldı. Anne Mevlayi, cenaze töreni sırasında, "Biz cesur bir milletiz ve İran'ı geri alacağız" dizelerinin yer aldığı bir şiir de okudu.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenler için kent merkezinde düzenlenen ayrı bir cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rızai, saldırıya ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Arap kökenli İran vatandaşlarının yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde önceki gün düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında kimliği belirsiz motosikletli kişilerin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu aralarında Kiyan Pirfelek adlı çocuğun da bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığı açıklanmıştı.

İsfahan kentinde de eş zamanlı olarak güvenlik güçlerine yönelik motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay ile Besic milis güçlerinden 2 kişi ölmüştü.

İranlı yetkililer saldırıları terör saldırısı olarak nitelemişti.