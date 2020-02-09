İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İranlı reformist siyasetçi Atrianfer: İran'da reformistler halkın ilgisini kaybetti
Dünya

İranlı reformist siyasetçi Atrianfer: İran'da reformistler halkın ilgisini kaybetti

İran'da reformist Kargozarani Sazendegi Partisi Şura Üyesi Muhammed Atrianfer, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin başarısızlığı nedeniyle reformistlerin halkın ilgisini yitirdiğini söyledi.

AA09.02.2020  15:25 - Güncelleme: 09.02.2020  15:25

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Camu Cem haber sitesine konuşan Atrianfer, 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani hükümetinin başarısızlığının reformistleri olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Atrianfer, "Hükümet reformistlerin çabasıyla iş başına geldi. Hükümetin (başarısız ve yanlış) icraatları nedeniyle İran'da reformistler, halkın ilgisini kaybetti." dedi.

Meclis aritmetiğinin nasıl şekilleneceğine dair soruyu Atrianfer, "Halk, reformist ya da muhafazakarları yüzde 100 tasvip etmiyor. Her iki siyasi yönelişin başarısız olduğu bu dönemde halk, siyasi gruplardan ziyade kişilere oy verecektir." şeklinde cevaplandırdı.

Atrianfer şunları söyledi:

"Ruhani hükümetinin başarısızlığının sebebi, hükümetin tek bir vücut olmamasından kaynaklanıyor. Herkes kendi hedefleri doğrultusunda çalışıyor. Gelecek mecliste reformistlerin sayısı düşük olabilir. Fakat muhafazakarlar da kendi içlerinde birliği sağlayamadıkları için halktan bekledikleri desteği alamayacaklardır."

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

Adana'da hırsızlık şebekesi üyesi 4 zanlı daha yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat
Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Eski diplomattan çarpıcı itiraf! DEAŞ, Esed'in hizmetine girdi
Eski diplomattan çarpıcı itiraf! DEAŞ, Esed'in hizmetine girdi

Eski diplomattan çarpıcı itiraf! DEAŞ, Esed'in hizmetine girdi

Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı
Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı

Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı

İşgal planına karşı İtalya'dan Türkiye'ye teklif
İşgal planına karşı İtalya'dan Türkiye'ye teklif

İşgal planına karşı İtalya'dan Türkiye'ye teklif
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.