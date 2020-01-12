İran’da reformistlerin önemli isimlerinin milletvekili adaylığına ret

AA 12.01.2020 13:41 - Güncelleme: 12.01.2020 13:41

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, reformistlerin önemli isimlerinden Ali Mutahhari, Mahmud Sadıki, İlyas Hazreti, Gulamrıza Haydari, Fatma Saidi ve Tayyibe Siyavuş'un adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (Nigehban) tarafından veto edildi.

Muhafazakar simalardan Hüseyin Nakevi Hüseyni'nin de adaylığı reddedildi.

Tasnim haber ajansına göre de reformistlerden Muhammed Rıza Tabeş, Behruz Nimeti, Hamide Zerabadi ve muhafazakarlardan Gulamrıza Katib ile Nadir Kazipur'un da adaylığı veto edildi.