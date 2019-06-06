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İran'da Ruhani kabinesinde son istifa kabul edilmedi

İran'da Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kabinesinden istifa ettiği ancak bunun kabul edilmediği belirtildi.

  • AA
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İran devlet medyasına göre Bathai, geçen hafta gerçekleşen son bakanlar kurulu toplantısının ardından istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Ruhani'ye sundu.

Bathai'nin öğretmenlerin geciken maaşlarının ödenmemesi ve taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle sunduğu istifanın Ruhani tarafından kabul edilmediği kaydedildi.

Ruhani kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucunda görevlerinden azledilmişti.

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi 20 Ekim 2018, hükümetle kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar ve Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi de bütçe tartışmaları nedeniyle 26 Aralık 2018'de istifa etmişti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de 25 Şubat'ta istifa etmiş ancak Ruhani tarafından kabul edilmemişti.

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