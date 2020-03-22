İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 219'a çıktı
Dünya

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 219'a çıktı

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) iyi geldiği söylentisiyle rağbet gören sahte içkiden 6 Mart'tan bu yana zehirlenenler bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi.

AA22 Mart 2020 Pazar 17:40 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 17:40
ABONE OL

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Tebriz Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ruzbe Recai, Doğu Azerbaycan eyaletinde sahte alkol nedeniyle 230 kişinin zehirlendiğini ve bunlardan 20'sinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kerec Savcısı Hasan Mededi de Elburz eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin 20'ye çıktığını ifade etti.

Huzistan eyaletinde sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı 673 olurken 63 kişi hayatını kaybetti. Fars eyaletinde ise 475 kişi zehirlenirken 66 kişi hayatını kaybetti.

İran'da şu ana kadar Erdebil'de 19, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4 ve Hürmüzgan'da 1 ve Rezevi Horasanı'nda da 1 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti. Böylece ülke genelinde ölenlerin sayısı 219'a çıktı.

Sahte içki soruşturmasında Ahvaz'da 17 ve Rezevi Horasanı'nda da 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Türkiye vatandaşlarını bırakmadı! Ders niteliğinde sözler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti
ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var
Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...

Ders niteliğinde sözler: Türkiye 10 kişi için bile uçak kaldıran bir devlet
Ders niteliğinde sözler: Türkiye 10 kişi için bile uçak kaldıran bir devlet

Ders niteliğinde sözler: Türkiye 10 kişi için bile uçak kaldıran bir devlet
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.