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Dünya

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

İran'ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 22:08 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 22:08

İran devlet medyasındaki haberlere göre, Huzistan’ın merkez şehri Ahvaz’da 6 kişinin daha ölmesiyle eyalet genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya, zehirlenenlerin sayısı da 265'e çıktı.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de daha önce yaptığı açıklamada Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'sinin öldüğünü aktarmıştı.

Ağayari, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini ifade etmişti.

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