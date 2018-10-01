Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

İran'ın Hürmüzgan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Kuzey Horasan, Fars ve Elburz eyaletlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 42'ye, zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırılanların sayısı 460'a yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İyrec Harirçi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, 23 Eylül'den bu yana Hürmüzgan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Kuzey Horasan, Fars ve Elburz'da toplamda 42 kişinin sahte içkiden öldüğünü, 460 kişinin ise zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Ajansı'na (ISNA) göre Harirçi, hastanelere kaldırılanlardan 170'inin diyaliz makinesine bağlandığını ve şu ana kadar 16 kişinin sahte içki nedeniyle kör olduğunu aktardı.

31 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Kuzey Horasan Emniyet Müdürü Ali Rıza Mezahiri, olayla ilgilisi olduğu düşünülen 31 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

İran Acil Yardım Kurumu Başkan Vekili Pir Hüseyin Kulivend, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki 4 eyalette 23 Eylül'den bu yana sahte içkiden dolayı 27 kişinin öldüğünü, 302 kişinin ise zehirlenme nedeniyle tedavi altına alındığını belirtmişti.

Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA