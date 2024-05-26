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Dünya

İran'da Said Celili cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu

İran'da eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacağını duyurdu.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 17:37 - Güncelleme:
İran'da Said Celili cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu
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Celili'nin ofisi, muhafazakar siyasetçinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Said Celili, halihazırda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi ve Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin üyesi olarak görev yapıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2007-2013 yıllarında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Celili, aynı dönemde İran'ın nükleer görüşmelerinde Başmüzakereci görevini yürütmüştü.

Muhafazakar çizgisiyle tanınan Celili, 2021'deki seçimlerde aday olmuş daha sonra İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekilmişti.

- REİSİ'NİN HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN ALINAN KARARLA SEÇİMLER 28 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Celili dışında şu ana kadar yalnızca reformist siyasetçi ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, adaylık başvurusu yapacağını duyurmuştu.

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