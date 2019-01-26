İran’da saldırıya uğrayan 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, Mahşehr Valisi Muhsin Beyravend araçlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Seduki caddesinde bir araç içinden açılan ateş sonucu öldürülen güvenlik görevlilerinden birinin asker diğerinin ise polis olduğunu belirten Beyravend, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.