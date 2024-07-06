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Dünya

İran'da seçimi kaybeden muhafazakar aday Celili: Halkın seçtiği herkes saygındır, ona yardımcı olmalıyız

İran cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda reformist Mesud Pezeşkiyan'a karşı kaybeden muhafazakar kanadın adayı Said Celili, Pezeşkiyan'a tüm imkanlarla yardımcı olunması gerektiğini ifade etti.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
İran'da seçimi kaybeden muhafazakar aday Celili: Halkın seçtiği herkes saygındır, ona yardımcı olmalıyız
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İran devlet televizyonuna konuşan muhafazakar Celili, "Halkın seçtiği herkes saygındır ve ona karşı saygı korunmalıdır. Saygılı olmanın ötesinde, seçilenin güçlü bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayabilmek için tüm imkanlarımızı kullanarak aynı zamanda ona yardımcı olmalıyız" açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda açıklanan resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44,4'te kalmıştı.

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