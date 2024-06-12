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Dünya

İran'da seçmenlerin yüzde 50'den fazlası cumhurbaşkanı seçiminde sandığa gitmeyecek

İran'da 28 Haziran'da yürütülecek cumhurbaşkanı seçimi için ülkede yapılan kamuoyu yoklamasında 'kesinlikle sandığa gideceğini' belirten seçmenlerin oranı 44,4 olarak açıklandı.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
İran'da seçmenlerin yüzde 50'den fazlası cumhurbaşkanı seçiminde sandığa gitmeyecek
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İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 9-10 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin halkın görüşlerini sordu.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 906 kişiyle yapılan anket sonucunda seçmenlerin yüzde 44,4'ü 28 Haziran'daki seçimlere kesinlikle katılacağını, yüzde 7,3'ü ise büyük olasılıkla katılacağını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 28,7'si seçime hiçbir şekilde katılmayacağını, yüzde 14,9'u, henüz seçime katılıp katılmama konusunda karar vermediğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 4,7'si ise seçime katılma ihtimalinin az olduğunu ifade etti.

İran'da 2021'de yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçime katılım oranı 48,4 olarak açıklanmıştı.

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