İran'da sel: 3 ölü

İran'ın kuzeyinde yer alan Mazenderan, Gilan ve Gülistan eyaletlerine bağlı Kurtköy, Ali Abad, Gürgan, Ramser, Bender Gez, Talış ve Rudser gibi 22 ilçede dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu, çok sayıda yerleşim alanı sular altında kaldı. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, selde mahsur kalan 709 kişiyi kurtardı. Ekiplerin bazı köylere ulaşma çabaları sürüyor. İran devlet televizyonu, Gilan eyaletine bağlı Talış kentinde Havik Nehri'ne düşen bir araçtaki 6 kişiden 3'ünün öldüğünü, 1 kişinin ise kaybolduğunu duyurdu. Araçtaki diğer 2 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı aktarıldı. Yetkililer, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgedeki halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.