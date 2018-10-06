Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da sel: 3 ölü

İran'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'ın kuzeyinde yer alan Mazenderan, Gilan ve Gülistan eyaletlerine bağlı Kurtköy, Ali Abad, Gürgan, Ramser, Bender Gez, Talış ve Rudser gibi 22 ilçede dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu, çok sayıda yerleşim alanı sular altında kaldı. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, selde mahsur kalan 709 kişiyi kurtardı. Ekiplerin bazı köylere ulaşma çabaları sürüyor. İran devlet televizyonu, Gilan eyaletine bağlı Talış kentinde Havik Nehri'ne düşen bir araçtaki 6 kişiden 3'ünün öldüğünü, 1 kişinin ise kaybolduğunu duyurdu. Araçtaki diğer 2 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı aktarıldı. Yetkililer, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgedeki halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Instagram'da 'name tag' dönemi

Instagram'da 'name tag' dönemi

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA