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Dünya

İran'da sel felaketi: 20 ölü

İran'ın güneyin yer alan Fars eyaletindeki selde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:07 - Güncelleme:
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İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Fars Eyaleti Kriz Yönetim Müdürü Halil Abdullahi şiddetli yağmur sonrasında yaşanan sel felaketine dair açıklamada bulundu.

Abdullahi, Fars eyaletinin Estehban ve Darab şehirleri çevresinde sele kapılan 23 kişiden 20'sinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kayıp olduğunu, 15 aracın da suya kapıldığını kaydetti.

Rudbal Nehri'nin taşması sonucu suya kapılan 55 kişinin kurtarıldığını belirten Abdullahi, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Fars Eyaleti Kızılay Başkanı Hüseyin Dervişi de Estehban şehrinde arama çalışmalarının 22 ekip ve 125 kişiyle sürdüğünü, 74 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Dervişi, şiddetli yağmurun sebep olduğu selden 51 hanenin etkilendiğini, selzedelere yardım ulaştırılacağını aktardı.

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