İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2025 Cumartesi / 28 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da şiddetli patlama! Yaralı sayısı 300'e dayandı
Dünya

İran'da şiddetli patlama! Yaralı sayısı 300'e dayandı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda yaralananların sayısının 281'e yükseldiği bildirildi. Patlamanın ardından ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler tamamen durduruldu.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 12:44 - Güncelleme:
İran'da şiddetli patlama! Yaralı sayısı 300'e dayandı
ABONE OL

Hürmüzgan Acil Durum Kurumunun açıklamasına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısı 281'e çıktı.

Muhtemel can kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Patlamadan sonra meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda daha önce 195 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıklamıştı.

Olayın, limandaki kimyasalların bulunduğu konteynerlerin patlamasıyla meydana geldiği düşünülüyor.

FAALİYETLER TAMAMEN DURDU

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda en az 281 kişinin yaralandığı patlamanın ardından ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler tamamen durduruldu.

  • BenderAbbasLimanı
  • Patlama
  • İran

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.