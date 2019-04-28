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İran'da Şii din adamına suikast düzenleyen zanlı öldürüldü

İran'ın batısındaki Hemedan kentinde Şii din adamına silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen kişi emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda öldürüldü.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Hemedan Eyaleti Emniyet Müdürü Bahşali Kamrani Salih, eyaletin merkez kenti Hemedan'da dün din adamına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğünü söyledi.

Salih, söz konusu operasyonda çıkan çatışmada 2 emniyet mensubunun da yaralandığını kaydetti. Şii din adamı Huccet-ül-İslam Mustafa Kasımi, dün Ayetullah Molla Ali Masumi Hemedani Medresesi'nden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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