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İran'da sınır noktalarında güvenlik açığı uyarısı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Ebulfazl Hasan Beygi, sınır noktalarındaki teçhizat yetersizliklerinin teröristlerin ülkeye sızmasına zemin hazırladığını belirtti.

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Ebulfezl Hasan Beygi, sınır noktalarındaki teçhizat yetersizliklerinin teröristlerin ülkeye sızmasına zemin hazırladığını söyledi. 
 
İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Beygi, sınır noktalarında bir dizi güvenlik açığı olduğu uyarısında bulundu. 
 
Sınır noktalarında teçhizat yetersizliğiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Beygi, "Bu şartlar nedeniyle teröristler kör güvenlik noktalarından geçip ülkenin içine nüfuz ederek iç unsurları da kullanarak darbe vurabiliyor." dedi. 
 
Ülkenin güneyinde deniz yolu üzerinde ve ülkenin doğusunda Afganistan ve Pakistan sınırlarında güvenlik açığı olduğunu aktaran Beygi, güvenlik açıklarının mümkün olan her şekilde kapatılması gerektiğini vurguladı.
 
Beygi, sınırlarda gerekli miktarda güvenlik personeli konuşlanması ve bu noktalardaki yolların düzenlenmesi ve sınır karakollarının yeniden yapılanması gerektiğinin altını çizdi.

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