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Dünya

İran'da Sistan-Beluçistan eyaletine Sünni vali atandı

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaleti valiliğine ehli sünnete mensup Beluç asıllı Mensur Bicar'ın atandığını bildirdi.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
İran'da Sistan-Beluçistan eyaletine Sünni vali atandı
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İran devlet televizyonuna göre Muhacirani, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Muhacirani, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin valilik makamına aynı bölgeden Sünni ve Beluç Bicar'ın atandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçim vaatleri arasında yer alan atamalara değinen Muhacirani, bundan önce de Kürdistan eyaletine Kürt ve Sünni devlet adamı Areş Zerehten Lehoni ve Huzistan'a Arap asıllı Muhammed Rıza Mevalizade'nin atandığını hatırlattı.

İranlı Sözcü, söz konusu atamaların sosyal zenginliğe katkı sağlayacağını kaydetti.

  • İran Hükümeti
  • Sistan-Beluçistan
  • Mensur Bicarın

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