İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2783
  • 5,934
  • 223.581
  • 102.217
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'ın kuzeydoğusunda sivil eğitim uçağının düşmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Kaşmer ilçesi İtfaiye Başkanı Emir Nejadrahim, sabah saatlerinde eğitim uçuşu için havalanan sivil bir uçağın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesi yakınlarındaki Bahariye bölgesinde düştüğünü söyledi. 
 
Kaza sonucunda uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nejadrahim, "Uçaktakilerden biri pilot diğeri ise pilotluk okulu öğrencisiydi." dedi.
 
Nejadrahim, kazanın sebebine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'nin takviye güç gönderdiği iddia edildi

ABD'nin takviye güç gönderdiği iddia edildi

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil böyle yere düştü

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil böyle yere düştü

ABD'den Türkiye'nin açıklamalarına destek

ABD'den Türkiye'nin açıklamalarına destek

Türkiye'ye yatırımı en çok artan Avrupa ülkesi belli oldu

Türkiye'ye yatırımı en çok artan Avrupa ülkesi belli oldu

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun
 

POPÜLER HABERLER

Van´da polisin kolunu ısıran HDP´li vekil, bu kez de Diyarbakır´da polise zor anlar yaşattı

Van´da polisin kolunu ısıran HDP´li vekil, bu kez de Diyarbakır´da polise zor anlar yaşattı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA