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Dünya

İran'da şoke eden iddia: Çöplerden toplanan maskeleri yeniden satıyorlar

İran'da çöplerden toplanan kullanılmış maskelerin yeniden satılmak için hazırlandığı iddia edildi. İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri halka “Seyyar satıcılardan maske almayın. Maskelerinizi eczanelerden alın” uyarısını yaptı.

IHA14 Temmuz 2020 Salı 14:31 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:36
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İran’da sosyal medyada yayımlanan bir görüntüde, çöplerden toplanan tek kullanımlık maskelerin bazı kişiler tarafından temizlenip tekrardan satılması için hazırlandığı iddia edildi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, halkı maske kullanımına dikkat etmeleri konusunda uyararak, “Seyyar satıcılardan maske almayın. Maskelerinizi eczanelerden alın” uyarısını yaptı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüye ilişkin konuşan Cihanpur, maskelerin imha edilmesi gerektiğini belirterek, “Maskelerin kullandıktan sonra onları nereye attığınız önemli. Maskelerin imha edilmesi için, onları tıbbi atıklar olarak değerlendirmeliyiz. Maskelerinizi tıbbi atıklara göndermeden önce onları makasla kesin” dedi.

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